Песков высказался о реакции Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам

Песков назвал предсказуемой реакцию Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам

Запад воспринимает любую внешнеполитическую активность России в штыки. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на реакцию западных стран на визиты Владимира Путина в КНДР и во Вьетнам, передает РИА Новости.

Он назвал такую реакцию достаточно предсказуемой. «Любая внешнеполитическая активность России, причем даже которая концентрируется в регионах, непосредственно прилегающих к нашей стране, она воспринимается в штыки», — объяснил представитель Кремля.

Песков добавил, что она также воспринимается «через призму основного направления западных устремлений по подавлению России и всех ее видов деятельности».

19 июня Путин посетил Пхеньян. С лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном он подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

20 июня Путин и президент Вьетнама То Лам провели переговоры в Ханое, которые длились около полутора часов. По итогам встречу главы двух государств приняли совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.