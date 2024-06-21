Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:15, 21 июня 2024Мир

Песков высказался о реакции Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам

Песков назвал предсказуемой реакцию Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Запад воспринимает любую внешнеполитическую активность России в штыки. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на реакцию западных стран на визиты Владимира Путина в КНДР и во Вьетнам, передает РИА Новости.

Он назвал такую реакцию достаточно предсказуемой. «Любая внешнеполитическая активность России, причем даже которая концентрируется в регионах, непосредственно прилегающих к нашей стране, она воспринимается в штыки», — объяснил представитель Кремля.

Песков добавил, что она также воспринимается «через призму основного направления западных устремлений по подавлению России и всех ее видов деятельности».

19 июня Путин посетил Пхеньян. С лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном он подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

20 июня Путин и президент Вьетнама То Лам провели переговоры в Ханое, которые длились около полутора часов. По итогам встречу главы двух государств приняли совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине удары по всем приграничным регионам России. Как это повлияет на ход конфликта?

      В Кремле назвали детали прибытия Путина из Вьетнама

      В России заявили о необходимом подорожании зерна

      Россияне рассказали о домашних заготовках на зиму

      В России предложили разрешить регионам самостоятельно вводить туристический сбор

      Песков высказался о реакции Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам

      Россиянкам раскрыли идеальный гардероб для отпуска

      Начато расследование из-за плачущей кровью статуи Девы Марии

      В России начались сложности с выводом юаней с Мосбиржи

      Играющий в США российский хоккеист сравнил цены в Америке и на родине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше