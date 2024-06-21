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21:24, 21 июня 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о гибели 200 украинских военных в Одесской области

РИА Новости: подполье сообщило о гибели 200 военных ВСУ в Одесской области

В результате удара по Грибовке в Одесской области погибли около 200 украинских военных, в том числе офицеры, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Уточняется, что среди погибших также иностранные инструкторы. Их национальная принадлежность не указывается, известно только, что они англоязычные.

Как рассказал Лебедев, удар наносился по району Каролино-Бугаз, где расположены базы отдыха. Отмечается, что мирные жители не пострадали.

Ранее 21 июня пророссийское подполье сообщило о вспышке холеры среди украинских военных в Херсоне. В больницах находятся около 100 человек, фиксируются случаи заражения и среди гражданского населения.

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      Марина Совина
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