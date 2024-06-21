Популярная телезвезда показала фигуру в бикини

Популярная телезвезда Мойра Хиггинс показала фигуру в бикини на пляже

Ирландская телезвезда Мойра Хиггинс поделилась снимками с отдыха в откровенном образе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость опубликовала серию снимков и видео, на которых она прогуливается по пляжу в бикини белого цвета. Звезда реалити-шоу Love Island показала фигуру на островах Фиджи, позируя перед фотографом с распущенными волосами. При этом от макияжа популярный инфлюэнсер отказалась.

Хиггинс не уточнила, с кем отправилась в отпуск.

Ранее немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум также снялась без штанов и показала видео фанатам. Она позировала в облегающей кофте бордового цвета и кружевных трусах.