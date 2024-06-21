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18:20, 21 июня 2024Интернет и СМИ

Популярного российского комика не пустили в ресторан в Сочи

Комик Азамат Мусагалиев рассказал, что его не пустили в ресторан в Сочи

Кадр: группа Азамата Мусагалиева во «ВКонтакте»

Популярный российский комик и телеведущий Азамат Мусагалиев рассказал, как его не пустили в ресторан в Сочи. Историей он поделился в шоу «Я себя знаю!», видео вышло во «ВКонтакте».

По словам Мусагалиева, случай произошел, когда они с женой отдыхали в горах в Сочи во время коронавирусного карантина. Однажды комик предложил супруге съездить в город, и они доехали до нового караоке-ресторана, который, как отметил юморист, тогда был самым модным в Сочи.

«Мы проходим без очереди, чуть-чуть нагловато. Мы подходим, мне говорят: "В спортивных нельзя"», — рассказал Мусагалиев. Он добавил, что сотрудники заведения узнали его, однако решили не нарушать установленного дресс-кода.

Ранее Мусагалиев пошутил об уехавших из России комиках. Он отметил, что в стране у него стало меньше коллег.

Перед этим юморист высказался о КВН. Мусагалиев заявил, что больше не смотрит телеигру, поскольку ему не нравится происходящее на сцене.

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      Маргарита Щигарева
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