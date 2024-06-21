Предполагаемый момент уничтожения дрона над российским городом-миллионником сняли на видео

В Волгограде сняли предполагаемый момент уничтожения беспилотника

Предполагаемый момент уничтожения дрона над Волгоградом сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Новости Волгограда».

На кадрах, снятых жителями города-миллионника, видно яркую точку в небе. Она на некоторое время зависает в темноте, после чего начинает падать и гаснет по мере приближения к земле.

Канал также сообщает о вспышках и похожих на взрывы звуках, которые разбудили волгоградцев около 1:50. «Проснулась от громкого хлопка, даже дом затрясся», — рассказала жительница Красноармейского района.

В ночь на 21 июня украинские войска попытались осуществить массированную атаку по России. Минобороны сообщило о более ста уничтоженных беспилотников в небе над Крымом и Черным морем, а также Волгоградской областью и Краснодарским краем.