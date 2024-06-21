Преимущество Трампа над Байденом связали с обвинительным приговором

NYT: Трамп обошел Байдена по пожертвованиям сразу после обвинительного приговора

Экс-президент США Дональд Трамп обошел нынешнего главу государства Джо Байдена по пожертвованиям в рамках предвыборной кампании сразу после того, как присяжные признали его виновным. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Трамп второй месяц подряд обходит Байдена в вопросе пожертвований. За этот период бывший президент суммарно обошел нынешнего примерно на 81 миллион долларов. Это связано с притоком поддержки после вынесения республиканцу обвинительного приговора, считает издание.

Отмечается, что в мае предвыборный штаб Байдена совместно с Национальным комитетом Демократической партии собрали 85 миллионов долларов, а Трамп и Национальный комитет Республиканской партии — 141 миллион долларов. В апреле команда Трампа заработала на 25 миллионов долларов больше, чем команда Байдена.

31 мая суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в уголовном деле о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.

Ранее предвыборный штаб Трампа сообщил о рекордном количестве собранных средств за после судебного процесса.