Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:54, 21 июня 2024Мир

Преимущество Трампа над Байденом связали с обвинительным приговором

NYT: Трамп обошел Байдена по пожертвованиям сразу после обвинительного приговора

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп обошел нынешнего главу государства Джо Байдена по пожертвованиям в рамках предвыборной кампании сразу после того, как присяжные признали его виновным. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Трамп второй месяц подряд обходит Байдена в вопросе пожертвований. За этот период бывший президент суммарно обошел нынешнего примерно на 81 миллион долларов. Это связано с притоком поддержки после вынесения республиканцу обвинительного приговора, считает издание.

Отмечается, что в мае предвыборный штаб Байдена совместно с Национальным комитетом Демократической партии собрали 85 миллионов долларов, а Трамп и Национальный комитет Республиканской партии — 141 миллион долларов. В апреле команда Трампа заработала на 25 миллионов долларов больше, чем команда Байдена.

31 мая суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в уголовном деле о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.

Ранее предвыборный штаб Трампа сообщил о рекордном количестве собранных средств за после судебного процесса.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Есть жертвы среди мирного населения

      Российский город накрыло пеплом

      В ЕС потребовали от партии Орбана письменных гарантий помощи Украине

      На Западе забили тревогу из-за российской авиабомбы

      Режиссер «Онегина» экранизирует «Войну и мир»

      В Белоруссии началась внезапная проверка готовности армии

      Освободившийся из колонии за коррупцию экс-губернатор раскрыл свои планы

      В российском регионе нашли пропавший вертолет с телами четырех человек

      На Украине рассказали о переговорах с ЕС о возвращении в страну уклонистов

      Медведев назвал условие для переговоров с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше