Публикация курса доллара обвалила индекс фондового рынка России

Индекс РТС резко снизился после публикации официальных курсов доллара и евро

Уровень РТС — взвешенного по рыночной капитализации композитного индекса российского фондового рынка — в пятницу вечером обвалился в течение минуты на три процента. Это произошло после того, как Банк России резко повысил официальные курсы доллара и евро, со ссылкой на данные Мосбиржи констатирует ТАСС.

По данным агентства, к 17:30 по московскому времени индекс РТС перешел от незначительного к уверенному снижению на 3,01 процента — с 1150,13 пункта до 1117,1 пункта. К закрытию показатель проседал на 3,17 процента по сравнению с итогом торгов 20 июня.

Накануне на фоне публикации Центробанком курсов валют индекс РТС также пережил падение, перейдя от почти трехпроцентного роста к снижению на 0,8 процента.

Банк России установил на 22-24 июня официальный курс доллара на уровне 87,96 рубля, что на 2,54 рубля выше предыдущего показателя. Евро также вырос — на 2,81 рубля, до 94,2606 рубля. Еще два дня назад официальные курсы доллара и евро, которые ЦБ теперь устанавливает на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке составляли 82,63 и 89,09 рубля.

Высокую волатильность рубль демонстрирует после того, как США 12 июня ввели санкции в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), из-за чего остановилась биржевая торговля американской и европейской валютами.