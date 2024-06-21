Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:24, 21 июня 2024Россия

Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата

Кремль: президент Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

«22 июня — в День памяти и скорби — Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата», — говорится в сообщении.

Глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и знаку в честь городов, которые удостоены почетного звания «Город воинской славы».

Ранее на пресс-конференции в Ханое Путин, обращаясь к Западу по поводу Украины, задал риторический вопрос о том, «зачем [России] бояться и не лучше ли идти до конца». Глава государства счел большой ошибкой рассуждения о нанесении стратегического поражения России, поскольку это означало бы прекращение тысячелетней государственности.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Новый министр обороны высказался о ситуации на фронте

      Участника антикоррупционного скандала на Украине назначили на закупки для ВСУ

      В Москве установлен новый погодный рекорд

      Путин заслушал доклад Герасимова

      Суд закрыл слушания по аресту фигуранта дела бывшего замглавы Минобороны

      Никоненко оценил высказывания латвийского актера Калныньша о России

      Жители российского города столкнулись с нашествием американских тараканов

      Путин заявил о готовности обсудить с НАТО систему безопасности в Евразии

      Сугробы из тополиного пуха появились в российском городе

      Раскрыта неожиданная связь похудения и долголетия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше