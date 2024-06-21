Кремль: президент Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

«22 июня — в День памяти и скорби — Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата», — говорится в сообщении.

Глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и знаку в честь городов, которые удостоены почетного звания «Город воинской славы».

Ранее на пресс-конференции в Ханое Путин, обращаясь к Западу по поводу Украины, задал риторический вопрос о том, «зачем [России] бояться и не лучше ли идти до конца». Глава государства счел большой ошибкой рассуждения о нанесении стратегического поражения России, поскольку это означало бы прекращение тысячелетней государственности.