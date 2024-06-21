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15:44, 21 июня 2024Россия

Путин заявил о пристальном внимании россиян к каждому шагу военных на линии фронта

Путин: россияне внимательно следят за каждым шагом армии на линии фронта

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россияне внимательно следят за каждым шагом армии на линии фронта. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками военных вузов, пишет ТАСС.

«Народ России внимательно следит за каждым шагом нашей армии на линии боевого соприкосновения», — заявил Путин, поздравив военных с окончанием учебы в вузах Минобороны, спецслужб и правоохранительных органов.

Ранее на пресс-конференции в Ханое Путин, обращаясь к Западу по поводу Украины, задал риторический вопрос о том, «зачем [России] бояться и не лучше ли идти до конца». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что глава государства имел ввиду специальную военную операцию на Украине (СВО) и достижение ее целей.

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      Елена Торубарова
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