Путин заявил о пристальном внимании россиян к каждому шагу военных на линии фронта

Путин: россияне внимательно следят за каждым шагом армии на линии фронта

Россияне внимательно следят за каждым шагом армии на линии фронта. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками военных вузов, пишет ТАСС.

«Народ России внимательно следит за каждым шагом нашей армии на линии боевого соприкосновения», — заявил Путин, поздравив военных с окончанием учебы в вузах Минобороны, спецслужб и правоохранительных органов.

Ранее на пресс-конференции в Ханое Путин, обращаясь к Западу по поводу Украины, задал риторический вопрос о том, «зачем [России] бояться и не лучше ли идти до конца». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что глава государства имел ввиду специальную военную операцию на Украине (СВО) и достижение ее целей.