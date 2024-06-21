Работников российского рыбоперерабатывающего предприятия заподозрили в контрабанде

В Приморье работников предприятия заподозрили в контрабанде 1,7 тонны макруруса

В Приморье работников рыбоперерабатывающего предприятия заподозрили в контрабанде. Об этом «Ленте.ру» в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, с января по декабрь 2020 года работники компании организовали экспорт в Китай макруруса массой 1,7 тонны. Стоимость такого количества рыбы более 100 миллиона рублей. При этом для перемещения макруруса через границу фигуранты предоставляли в таможенный орган недостоверные сведения об организации-экспортере и условиях фактического хранения товара. Более того отгрузка рыбы осуществлялась с территории предприятия, не обладающего статусом экспортера.

Возбуждено дело по части 1 статьи 226.1 («Контрабанда стратегически важных ресурсов») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Калининградской области суд приговорил одного из организаторов контрабанды сигарет на 411 миллионов рублей к трем годам колонии строгого режима.

