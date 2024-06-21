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15:29, 21 июня 2024Из жизни

Раскрыта неожиданная связь похудения и долголетия

Jama Network Open: худеть и отказываться от алкоголя ради долголетия не нужно

Фото: PxHere

Китайские ученые раскрыли секреты долголетия, среди них — отказ от курения, разнообразное питание и физические упражнения. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые изучили образ жизни более 5000 взрослых китайцев 80 лет и старше. Они сравнивали привычки людей, доживших и не доживших до 100, пытаясь понять, какие факторы и как влияли на продолжительность их жизни. Результаты проведенного исследования были опубликованы в журнале Jama Network Open.

В ходе пятилетней научной работы ученым удалось выяснить неожиданные секреты долголетия. Оказалось, что худеть и отказываться от алкоголя ради долгой жизни не нужно: ученые не нашли связь между индексом массы тела, выходящим за границы нормы, и достижением столетия. В исследовании также сказано, что на продолжительность жизни не влияют образование и семейное положение.

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Самым важным фактором долголетия ученые назвали здоровый образ жизни. В статье они отметили, что придерживаться его нужно и в пожилом возрасте. Регулярные физические нагрузки, разнообразное питание и отказ от курения действительно улучшают здоровье и приводят к долгой жизни.

Ранее сообщалось, что 100-летний ветеран Второй мировой войны назвал водку одним из секретов долголетия. Мужчина также рассказал, что с 70 лет перестал добавлять в еду вредные для организма сахар и соль.

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      Юлия Юткина
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