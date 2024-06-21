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10:05, 21 июня 2024Моя страна

Раскрыты любимые сувениры туристов из путешествий по России

«Отелло»: россияне чаще всего привозят из путешествий по стране чай и магниты

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Эксперты сервиса бронирования отелей и гостиниц по России «Отелло» от 2ГИС раскрыли, что чаще всего отечественные туристы привозят из путешествий по стране. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру»

По данным аналитиков, самыми любимыми сувенирами оказались магниты — их покупают в поездках 65 процентов опрошенных. Помимо них россияне привозят из путешествий местные продукты, к примеру, чай или сладости (53 процента) и украшения (46 процентов). Реже — банные принадлежности, а именно медовые мочалки и натуральные соли для ванн (8 процентов).

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В этот список также попали и нестандартные артефакты. «Так, из Карелии и Байкала туристы привозят камни, шишки и минералы, — говорится в сообщении. — Из путешествий по Калининградской области — янтарь, марципан и украшения».

Специалисты отметили, что наиболее популярным сувениром в Казани стал чак-чак. А с Камчатки российские путешественники привозят икру, рыбу и крабов.

Ранее в Пермском музее показали самый старый самовар в России. На размещенном снимке представлен самовар золотого цвета, декорированный многочисленными узорами. Отмечается, что Демидовский самовар датируется 1753 годом.

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      Фариза Бацазова
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