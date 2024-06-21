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15:19, 21 июня 2024Экономика

Россиян предупредили об одной ошибке во время ураганов

Эксперт Халилов: нельзя оставаться в авто во время урагана

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Во время урагана нельзя оставаться в автомобиле — транспортное средство не является полностью защищенным укрытием. Об одной ошибке во время разгула стихии россиян предупредил эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов, пишет «ОСН».

Специалист напомнил, что при непогоде на машину может упасть дерево, линии электропередач, рекламные щиты или другие предметы. Авто можно рассмотреть как укрытие, только если поблизости нет зданий. При этом необходимо отъехать от объектов, которые могут упасть на транспортное средство.

«Если есть вероятность падения деревьев, и отъехать человек не может, то гораздо безопаснее будет находиться не внутри автомобиля, а рядом с ним — присесть сбоку, в районе дверей, и переждать», — посоветовал Халилов. Он добавил, что при передвижении на машине во время урагана стоит осуществлять управление крайне осторожно.

Эксперт также посоветовал не прятаться в подземных переходах, которые может затопить, и людных местах. Оказавшись на улице во время урагана, стоит снять наушники и капюшоны, чтобы иметь возможность услышать тревожные знаки, в том числе хруст ломающегося дерева и крики других людей. После того как удалось укрыться в здании, следует закрыть окна и отойти от них подальше.

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      Александра Качан
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