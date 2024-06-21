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15:25, 21 июня 2024Экономика

Россиян призвали убрать с кухни популярную технику

Дизайнер Кузнецова: отдельно стоящая бытовая техника делает кухню устаревшей

Фото: Aaron Huber / Unsplash

Обилие отдельно стоящей бытовой техники портит интерьер кухни и делает его устаревшим. Убрать некоторые популярные детали из этого помещения призвала россиян дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова в беседе с «Газетой.ru».

«Долгие годы нормой оставалось размещение отдельно стоящей техники, как, например, стиральная машина, кофемашина, СВЧ. Сегодня же ведущие производители мебели стремятся максимально оснастить кухни встраиваемой техникой и рационально использовать имеющийся метраж. Техника при этом дополняется все новыми функциями и опциями, что позволяет минимизировать ее наличие в целом», — пояснила специалистка.

Кузнецова также посоветовала избегать в оформлении кухни кричащих флуоресцентных цветов, которые были популярны в 1990-х и нулевых годах. Предпочтение лучше отдать природным и близким к натуральным оттенкам. «Еще один важный совет — не использовать в качестве кухонного фартука пластиковые или силиконовые панели с изображением городов и растений», — добавила дизайнер.

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Эксперт призвала не забывать об эргономике и использовать пространство рационально — особенно в маленьких квартирах. «Не забывайте о необходимости соблюдения рабочего треугольника, который позволяет минимизировать перемещения на кухне, при этом процесс приготовления пищи делает более комфортным», — подчеркнула Кузнецова.

Ранее россиянам с небольшими по площади квартирами посоветовали вместо полок использовать выдвижные ящики. По словам дизайнеров, на полках ближе к стене часто скапливаются забытые и ненужные вещи. Пользуясь ящиками, люди чаще убирают в них, а также экономят место.

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      Нина Ташевская
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