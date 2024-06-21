Россияне оценили свои дома

Только 24 процента россиян считают состояние своего дома хорошим

Только четверть россиян (24 процента) считает состояние своего дома хорошим. Качество своих жилищ граждане оценили в ходе опроса «ОренЗМК», резидента «Сколково», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Еще меньше участников опроса (восемь процентов) уверены, что их дом находится в очень хорошем состоянии. 53 процента находят здание приемлемым, 23 процента — плохим, а пять процентов — очень плохим. Больше всего своими домами довольны москвичи (31 процент), жители Санкт-Петербурга (28 процентов) и Нижнего Новгорода (27 процентов).

Чаще всего хорошую оценку давали собственники жилья в многоквартирных монолитных (72 процента из числа таких респондентов) и кирпичных (57 процентов) домах. В то же время жители панельных домов чаще высказывались негативно — только 34 процента из них довольны состоянием своего здания. Отмечается, что 43 процента опрошенных предпочли бы жить в кирпичном доме, 41 процент — в монолитном. Лишь 16 процентов выбрали бы «панельку».

Ранее риелтор Елена Гончаренко назвала плюсы строительства частного дома. По ее словам, это выгоднее покупки квартиры.