Россиянин пытался утопить ребенка и попал на видео

В Челябинске мужчина пытался утопить ребенка в водохранилище

В Челябинске мужчина пытался утопить ребенка в Шершневском водохранилище. На видео попал момент, когда россиянин подошел к девочке на мелководье и повалил ее, удерживая под водой, ролик публикует 74.RU.

На кадрах видно, как мать девочки пытается вытащить дочь из воды, но мужчина продолжает удерживать ребенка. Мать позвала на помощь. Мужчину выволокли из воды отдыхающие.

«Когда его вытащили, он начал говорить, что хотел ее спасти. Если бы не снятое видео, то доказать было бы сложно. Свидетели в полиции указали, что неизвестный подходил к ним и говорил, мол, убирайте детей с пляжа», — рассказала мать девочки.

Мужчину арестовали на десять суток, на него составили административный протокол.

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