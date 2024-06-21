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05:32, 21 июня 2024Бывший СССР

Российские истребители ударили по замаскированной технике ВСУ

Российские Су-34 нанесли удар авиабомбами по замаскированной технике ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар планирующими авиабомбами по замаскированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, Су-34 нанесли удар фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволило им не войти в зону поражения украинских средств противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо замаскированной техники, удар также был нанесен по живой силе. После подтверждения об уничтожении важных объектов, истребители вернулись на аэродром вылета, заключили в Минобороны.

Ранее американо-южнокорейское издание Military Watch Magazine сообщило, что российские Су-34 эффективно работают в зоне специальной военной операции. «За последний год Су-34 привлек к себе особое внимание благодаря эффективности применения высокоточных управляемых бомб по целям на Украине, которые позволяют истребителям поражать цели на дальности около 70 километров», — говорилось в публикации.

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      Сергей Грехов
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