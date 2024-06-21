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14:26, 21 июня 2024Россия

Российские войска уничтожили шесть украинских катеров около Крыма

Минобороны России отчиталось об уничтожении шести украинских катеров возле Крыма

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российские войска уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров в районе Крыма. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.

Помимо того, отметили в оборонном ведомстве, за прошедшую ночь Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 117 беспилотников по гражданским объектам на территории России. Из них 114 были сбиты.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 21 июня около 70 дронов противника были сбиты над Крымом и Черным морем. «В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в публикации.

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      Никита Абрамов
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