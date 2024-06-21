Сбербанк приостановил выдачу ипотеки для айтишников

Сбербанк приостановил выдачу ипотеки IT-специалистам из-за окончания лимита

Сбербанк временно приостановил выдачу льготной ипотеки айтишником из-за окончания выделенного лимита. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе организации.

Банк изменил правила работы по двум льготным госпрограммам ипотеки: прием заявок по программе для IT-специалистов продолжается, однако выдача кредитов временно приостановлена из-за окончания выделенного лимита. По подписанным до 21 июня договорам средства будут выдавать в полном объеме.

«В преддверии закрытия программы "Господдержка", Сбер максимально долго не ограничивал условия работы. В связи с аномально высоким спросом на фоне перетока клиентов из других банков, выделенный лимит будет досрочно исчерпан, до официального закрытия программы с 1 июля. По этой причине с 21 июня закрывается прием заявок и запись на сделку. Как и по IT-ипотеке, по кредитным договорам подписанным до 21 июня выдачи пройдут в полном объеме. Кроме того, по одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, кредиты будут выдаваться до 24 июня», — пояснили представители Сбера.

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов действует в России с июля 2022 года. За это время Сбербанк выдал 30,7 тысячи ипотечных кредитов по программе на сумму 234,4 миллиарда рублей.

Ранее источники, близкие к кабмину, рассказали, что в правительстве обсуждают возможную отмену льготной ипотеки для сотрудников сферы IT в Москве и Санкт-Петербурге. Также среди изменений в программе рассмотрят повышение порога по минимальному уровню зарплат и выделение дополнительных средств на программу для регионов

