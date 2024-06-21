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04:19, 21 июня 2024Бывший СССР

Солдатам ВСУ начали раздавать «инструкции по самоубийству»

Пленный боец ВСУ: украинские офицеры выдают солдатам инструкции по самоубийству

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинские офицеры выдают солдатам «инструкции по самоубийству», чтобы те не сдавались в плен. Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разговоре с РИА Новости.

Он сообщил, что военнослужащим говорили о необходимости носить с собой гранату и патрон. «Это чисто свои, чтобы в плен не сдаваться», — отметил собеседник агентства.

Он поделился, что украинских бойцов запугивают пытками и издевательствами в российском плену. Однако, по словам военного, это не соответствует действительности. «Никто не мучает, не издевается. Я целый, живой, невредимый», — заявил он.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что групп плохо подготовленных бойцов ВСУ попытались судить за отказ пойти на штурм. Он уточнил, что до суда дело не дошло, но их штурмовая группа была расформирована, а самих солдат перевели в другую часть.

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      Марина Совина
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