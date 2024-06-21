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10:44, 21 июня 2024Россия

Сотрудники МЧС пострадали при атаке дронов ВСУ на Краснодарский край

МЧС: двое спасателей пострадали при атаке дронов ВСУ на Краснодарский край

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Двое спасателей пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край. Об этом сообщили в МЧС России, подробный комментарий по ситуации опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Оба сотрудника получили травмы, им оказали всю необходимую медицинскую помощь. В ведомстве подчеркнули, что сейчас спасатели находятся на амбулаторном лечении.

До этого выяснилось, что один человек стал жертвой атаки беспилотника в Краснодаре.

21 июня из-за массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены здания автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре. В результате падения обломков дронов пострадали четыре человека.

Кроме того, украинский дрон упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

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      Анна Щербакова
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