Сотрудники МЧС пострадали при атаке дронов ВСУ на Краснодарский край

МЧС: двое спасателей пострадали при атаке дронов ВСУ на Краснодарский край

Двое спасателей пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край. Об этом сообщили в МЧС России, подробный комментарий по ситуации опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Оба сотрудника получили травмы, им оказали всю необходимую медицинскую помощь. В ведомстве подчеркнули, что сейчас спасатели находятся на амбулаторном лечении.

До этого выяснилось, что один человек стал жертвой атаки беспилотника в Краснодаре.

21 июня из-за массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены здания автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре. В результате падения обломков дронов пострадали четыре человека.

Кроме того, украинский дрон упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).