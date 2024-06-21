США после визита Путина во Вьетнам отправят туда помощника госсекретаря

США после визита Путина во Вьетнам отправят в Ханой дипломата Крайтенбринка

После визита президента России Владимира Путина во Вьетнам США отправят в Ханой помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Крайтенбринка. Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении Госдепартамента США отмечается, что дипломат встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы подчеркнуть приверженность Вашингтона реализации американо-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.

«Крайтенбринк подтвердит поддержку Соединенными Штатами сильного, независимого, устойчивого и процветающего Вьетнама», — заявили в американском ведомстве.

Ранее профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун на фоне визитов Путина в КНДР и Вьетнам заявил о провале попыток США изолировать Москву. Он добавил, что большое количество государств не желают быть марионетками США.