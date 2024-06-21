Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:00, 21 июня 2024Мир

США после визита Путина во Вьетнам отправят туда помощника госсекретаря

США после визита Путина во Вьетнам отправят в Ханой дипломата Крайтенбринка

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

После визита президента России Владимира Путина во Вьетнам США отправят в Ханой помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Крайтенбринка. Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении Госдепартамента США отмечается, что дипломат встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы подчеркнуть приверженность Вашингтона реализации американо-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.

«Крайтенбринк подтвердит поддержку Соединенными Штатами сильного, независимого, устойчивого и процветающего Вьетнама», — заявили в американском ведомстве.

Ранее профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун на фоне визитов Путина в КНДР и Вьетнам заявил о провале попыток США изолировать Москву. Он добавил, что большое количество государств не желают быть марионетками США.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В России начали бороться с укреплением рубля

      Курс юаня к рублю резко вырос

      Лавров указал на поддержку позиции России мировым большинством

      Японская компания купила десять запусков американских ракет Electron

      18-летняя невеста Лепса ответила критикам их романа

      Лавров назвал самую реалистичную мирную инициативу по Украине

      В Минобороны обсудили автоматизацию процесса получения военнослужащими льгот

      Украинский дрон сбили при попытке атаковать Россию

      США после визита Путина во Вьетнам отправят туда помощника госсекретаря

      На Украине задержали пытавшихся бежать в Венгрию уклонистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше