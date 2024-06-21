Стала известна дата рассмотрения Думой закона об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума рассмотрит проект об индексации пенсий работающим пенсионерам 25 июня

Госдума может рассмотреть законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам 25 июня. Об этом стало известно из размещенного в думской базе данных документа, пишет РИА Новости.

Решение о включении закона в расписание работы парламента на эту дату принял комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам «законом президента России Владимира Путина». Он рассказал, что выдвижение предложения, в то время как против России введено более 21 тысячи санкций, стало возможным благодаря тому, что президент в условиях имеющихся вызовов «перестроил всю экономику, чтобы она стала демонстрировать рост».

Глава государства призвал возобновить индексацию выплат для 7,8 миллиона работающих пенсионеров страны в ходе прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он подчеркнул справедливость такого шага, а также то, что ресурсы на реализацию этого предложения у властей есть.