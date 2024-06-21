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14:45, 21 июня 2024Экономика

Стала известна дата рассмотрения Думой закона об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума рассмотрит проект об индексации пенсий работающим пенсионерам 25 июня
СюжетСанкции против России:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Госдума может рассмотреть законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам 25 июня. Об этом стало известно из размещенного в думской базе данных документа, пишет РИА Новости.

Решение о включении закона в расписание работы парламента на эту дату принял комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам «законом президента России Владимира Путина». Он рассказал, что выдвижение предложения, в то время как против России введено более 21 тысячи санкций, стало возможным благодаря тому, что президент в условиях имеющихся вызовов «перестроил всю экономику, чтобы она стала демонстрировать рост».

Глава государства призвал возобновить индексацию выплат для 7,8 миллиона работающих пенсионеров страны в ходе прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он подчеркнул справедливость такого шага, а также то, что ресурсы на реализацию этого предложения у властей есть.

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