Стали известны подробности крушения вертолета в российском регионе

Упавший в Амурской области вертолет Robinson принадлежал Зейскому ЛПК

Вертолет Robinson R66, упавший в Амурской области, принадлежал Зейскому лесоперерабатывающему комбинату (ЛПК). Подробности крушения воздушного судна стали известны Пятому каналу.

По словам источника, борт был во владении комбината, а полет выполнялся из города Зея в Джелтулак. Вертолет обнаружили в тайге на следующий день после его исчезновения с радаров.

Утром 20 июня вертолет вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе. На борту находились пилот и три пассажира. Причины произошедшего неизвестны, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств. Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета.