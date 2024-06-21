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13:39, 21 июня 2024Россия

Стали известны подробности крушения вертолета в российском регионе

Упавший в Амурской области вертолет Robinson принадлежал Зейскому ЛПК

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вертолет Robinson R66, упавший в Амурской области, принадлежал Зейскому лесоперерабатывающему комбинату (ЛПК). Подробности крушения воздушного судна стали известны Пятому каналу.

По словам источника, борт был во владении комбината, а полет выполнялся из города Зея в Джелтулак. Вертолет обнаружили в тайге на следующий день после его исчезновения с радаров.

Утром 20 июня вертолет вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе. На борту находились пилот и три пассажира. Причины произошедшего неизвестны, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств. Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета.

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      Маргарита Миронова
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