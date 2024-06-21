Сугробы из тополиного пуха появились в российском городе

Сугробы из тополиного пуха появились в Перми

На улицах Перми появились сугробы из тополиного пуха. Кадры, которыми поделились жители российского города, опубликовал Telegram-канал 59.RU.

На попавших в сеть фото можно увидеть, что плотный слой белого пуха покрывает значительную часть тротуаров и газона в одном из скверов города. На одном из кадров ребенок играет с пухом, как со снегом.

Ранее россиян предупредили о наказании за поджог тополиного пуха. По словам первого зампреда комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, за такое нарушение может грозить штраф от 5 до 50 тысяч рублей. Он отметил, что отдельной статьи за поджог пуха нет, однако поджог считается разведением открытого огня, что запрещено делать в общественных местах.