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20:13, 21 июня 2024Из жизни

Три тысячи человек одновременно окунулись голышом в холодную воду в честь праздника

В Австралии три тысячи человек одновременно искупались голышом в холодной воде

Кадр: The Guardian

В штате Тасмания, Австралия, около трех тысяч человек искупались на рассвете в холодной воде голышом в честь Дня зимнего солнцестояния, который наблюдается в стране 21 июня. Об этом сообщает News.com.

В 2024 году количество голых человек, окунувшихся в воду в честь праздника, стало рекордным. За последние десять лет оно увеличилось с трехсот человек до трех тысяч. Даже холод не остановил участников: температура воздуха во время заплыва составляла 6 градусов по Цельсию, воды — около 12 градусов.

Как пишет The Guardian, организаторы просили пловцов снимать обувь в последний момент, чтобы не замерзнуть. Тысячи человек побежали в холодную воду после барабанного боя и запуска сигнальных ракет.

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Купания в День зимнего солнцестояния в Тасмании ежегодно проводит Музей старого и нового искусства (MONA) в рамках фестиваля причудливого, известного как Dark Mofo. Его организаторы стремятся изменить восприятие искусства людьми.

Фестиваль закончится уже 23 июня: его программу сократили, чтобы выработать наиболее эффективный вариант его финансирования. Dark Fomo приносит штату около 20 миллионов долларов в год, но требует больших расходов. На его проведение в ближайшие три года местное правительство в 2021 году выделило 7,5 миллиона долларов.

Художественный руководитель Dark Mofo Крис Твайт отметил, что фестиваль стал «маяком художественных поисков», который погружает посетителей в «темные глубины и сердце зимы». Его планируют полноценно провести в 2025 году.

Ранее сообщалось, что организация нудистов пригласила фанатов Гарри Поттера повеселиться голышом в саду у замка Алник. Это здание появлялось в первых двух фильмах о юном волшебнике в качестве Хогвартса.

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      Юлия Юткина
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