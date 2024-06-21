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20:13, 21 июня 2024Наука и техника

Названы цели разрушительной бомбы ФАБ-3000

Военный эксперт Леонков: ФАБ-300 предназначена для ударов по защищенным объектам

Фото: Апатинаити / Wikimedia

Российская фугасная авиационная бомба ФАБ-3000 М54 имеет разрушительную силу, она предназначена для нанесения ударов по особо защищенным объектам противника, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

«Этот боеприпас относится к стратегическим авиационным неядерным боеприпасам. Его основное предназначение — удары по крупным коммуникациям противника. Это железно-дорожные узлы, базы, укрепрайоны, скопления живой силы и техники. Одним ударом наносится максимальный ущерб», — сказал Леонков.

По его словам, поражающие элементы ФАБ-3000 разлетаются на расстоянии 1200-1500 метров, что абсолютно губительно для живой силы, а техника, оказавшаяся в эпицентре, становится непригодной к эксплуатации.

«Бомбу применяют для ударов по особо защищенным, важным объектам. А, так как к нему смогли создать управляемый модуль планирования и коррекции, его эффективность выросла еще на порядок», — заключил военный эксперт.

Ранее в июне Telegram-канал Fighterbomber писал, что ФАБ-3000 с УМПК, которую сбросили на цель в Харьковской области, установили на мгновенный подрыв для максимального осколочно-фугасного воздействия.

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      Варвара Кошечкина
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