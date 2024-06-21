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07:56, 21 июня 2024Путешествия

Турист из США побывал на курортах Сочи и Крыма и высмеял их

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Турист из США побывал на курортах Сочи в Крыма и высмеял их. Своими впечатлениями от отдыха он поделился с российским блогером, его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Россиянин рассказал, что познакомился с американцем на туристическом форуме. «Оказалось, парень фанат нашей страны, успел несколько раз здесь побывать, даже совершить небольшое автомобильное путешествие», — отметил он.

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Иностранец назвал Россию самой интересной из европейских стран, невероятно большой, разнообразной, противоречивой и вызывающей смешанные эмоции — порой восхищение, порой смех. По его словам, в этом она схожа с Соединенными Штатами.

Так, в частности, житель США успел посетить Сочи и Крым и раскритиковал эти популярные курортные города за «ужасный сервис». «Более-менее дорогие отели, пристойные рестораны и клубы, конечно, здесь все это есть, правда уровень — средний с натяжкой, зато цены — уровня люкс, — пояснил он. — Бедные русские туристы, получая зарплату в рублях, здешние цены для них обдиралово».

Как указал путешественник, единственный неоспоримый плюс Сочи и Крыма — это невероятная природа. Однако и ее испортили беспорядочной застройкой, слишком близкой к морю, считает он.

Ранее американец Рэнди Кинг, который переехал в Россию несколько лет назад, рассказал об удивившей его черте характера местных жителей. Он подчеркнул, что россиян отличает особая тяга к знаниям.

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      Фариза Бацазова
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