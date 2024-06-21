Российская авиация вступила в бой с безэкипажными катерами Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попыталась атаковать Россию шестью безэкипажными катерами. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
По данным оборонного ведомства, катера удалось уничтожить — в бой с ними вступила авиация Черноморского флота. Уточняется, что дроны были запущены в северо-западной части акватории Черного моря.
Всего в ночь с 20 на 21 июня российским военным удалось уничтожить более ста украинских беспилотников: наибольшее их количество было сбито над Крымом и Черным морем.
Ранее появилось видео предполагаемого момента атаки дрона и пожара на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани.