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07:41, 21 июня 2024Россия

Российская авиация вступила в бой с безэкипажными катерами Украины

Минобороны России: в Черном море уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ

Фото: Власов Сергей / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попыталась атаковать Россию шестью безэкипажными катерами. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, катера удалось уничтожить — в бой с ними вступила авиация Черноморского флота. Уточняется, что дроны были запущены в северо-западной части акватории Черного моря.

Всего в ночь с 20 на 21 июня российским военным удалось уничтожить более ста украинских беспилотников: наибольшее их количество было сбито над Крымом и Черным морем.

Ранее появилось видео предполагаемого момента атаки дрона и пожара на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани.

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      Марк Леонов
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