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09:38, 21 июня 2024Россия

Украина попыталась совершить массированную атаку на территорию российского региона

Российские военные уничтожили над Кубанью более 40 украинских беспилотников

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ночь с 20 на 21 июня Украина попыталась совершить массированную атаку по территории Краснодарского края. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, за ночь в небе над российским регионам были сбиты 43 дрона. Во время атаки по региону пострадали пять человек, одного из которых врачи не смогли спасти. Губернатор
Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье жертвы обстрела.

Также в Минобороны сообщили, что всего над территорией России за ночь были уничтожены более ста летательных аппаратов.

Ранее командир танкового взвода группировки войск «Днепр» с позывным Чип рассказал, что ВСУ активно применяют FPV-дроны с тепловизорами и камерами ночного видения на херсонском направлении.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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