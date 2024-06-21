Украина попыталась совершить массированную атаку на территорию российского региона

Российские военные уничтожили над Кубанью более 40 украинских беспилотников

В ночь с 20 на 21 июня Украина попыталась совершить массированную атаку по территории Краснодарского края. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, за ночь в небе над российским регионам были сбиты 43 дрона. Во время атаки по региону пострадали пять человек, одного из которых врачи не смогли спасти. Губернатор

Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье жертвы обстрела.

Также в Минобороны сообщили, что всего над территорией России за ночь были уничтожены более ста летательных аппаратов.

Ранее командир танкового взвода группировки войск «Днепр» с позывным Чип рассказал, что ВСУ активно применяют FPV-дроны с тепловизорами и камерами ночного видения на херсонском направлении.