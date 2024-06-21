Украинский дрон сбили при попытке атаковать Россию

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.
Дрон был запеленгован при попытке атаковать российскую территорию и перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны около 10:00 мск.
Речь идет о беспилотнике самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров. Достигнув цели, дрон пикирует на нее и взрывается.
В ночь на 21 июня ВСУ попытались осуществить массированную атаку на Россию. Минобороны сообщило о более чем сотне перехваченных беспилотников. 70 дронов были уничтожены над Крымом и Черным морем.