В ЕС потребовали от партии Орбана письменных гарантий помощи Украине

Правые партии ЕП потребовали от Орбана письменных гарантий помощи Украине

Правые партии в Европейском парламенте (ЕП), составляющие фракцию «Европейские консерваторы и реформисты» (ЕКР), потребовали от партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» письменных гарантий помощи Украине в случае, если партия захочет вступить в эту коалицию. Об этом сообщил вице-председатель фракции, итальянский депутат Никола Прокаччини, передает портал Euractiv.

«Мы просили [партию] "Альянс за объединение румын" сделать письменное заявление о поддержке Украины. Без этого вступление в ECR было бы невозможно (...) Если в будущем Орбан пожелает присоединиться к нам, ему придется сделать то же самое», — рассказал парламентарий.

Однако авторы материала подчеркивают, что сценарий вступления венгерской правящей партии в ECR маловероятен. В частности, Будапешт негативно относится к партии «Альянс за объединение румын» из-за продвигаемой политики в отношении венгерского меньшинства в Румынии. Поэтому «Фидес» отказывается вступать в какие-либо объединения, где присутствует данная партия.

Ранее депутат Европарламента от Австрийской партии свободы Роман Хайдер заявил, что «Европейские консерваторы и реформисты» рассматривают возможность слияния с другой правой фракцией «Идентичность и демократия». Таким образом, может быть создана «супергруппа», которая станет второй по величине силой в законодательном органе.