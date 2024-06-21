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13:13, 21 июня 2024Россия

В Госдуме назвали условия для начала переговоров с Украиной

Депутат Белик: Запад и Украина должны выполнить условия России для переговоров

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россия начнет переговоры с Украиной, когда Киев и Запад выполнят условия, озвученные президентом Владимиром Путиным. Такие требования назвал депутат Госдумы Дмитрий Белик, его цитирует «Ридус».

Депутат заявил, что российская сторона готова начать переговорный процесс только на своих условиях. По его словам, Запад должен смириться с тем, что концепция мира России «непременно возьмет верх». Белик отметил, что Москва не пойдет на компромиссы.

«Западу предстоит сделать выбор: либо он примет наши условия, осознав неизбежность победы России, либо столкнется с уверенностью и силой, которая сметет любые преграды на своем пути. Ведь неотъемлемое право на правду и справедливость вне компромиссов — это наша непоколебимая позиция», — высказался российский парламентарий.

Ранее Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Киев должен вывести войска Вооруженных сил Украины из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО.

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