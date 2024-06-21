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09:11, 21 июня 2024Бывший СССР

В Грузии ответили на критику США из-за сотрудничества с Китаем

Кобахидзе: критика сотрудничества с Китаем это пример двойных стандартов США
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Критика Вашингтоном сотрудничества Грузии с Китаем — это пример двойных стандартов. На недовольство США углублением со стороны Тбилиси экономических отношений с Пекином ответил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает его слова РИА Новости.

«Все знают, что Китай является важнейшим торговым партнером Европейского союза и США. Когда в таких условиях мы слышим критику в адрес Грузии в связи с углублением экономических отношений с Китаем, это является двойным стандартом, который неприемлем для нас», — отметил политик.

Он также подчеркнул, что уважает посла США в Грузии Робин Даниган и выразил надежду, что она внесет вклад в оздоровление отношений Тбилиси и Вашингтона.

Ранее в МИД Грузии назвали приоритеты во внешней политике страны. По словам главы внешнеполитического ведомства республики Ильи Дарчиашвили, место Грузии — в европейской семье.

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      Глеб Палехов
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