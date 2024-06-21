Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:47, 21 июня 2024Бывший СССР

В Харькове прогремела третья серия взрывов за день

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела третья серия взрывов за день

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Харьковской области на востоке Украины прогремела третья серия взрывов за день. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram.

Как рассказали журналисты, прилеты произошли за пределами Харькова. Информации о том, где именно раздались взрывы, сколько их было, а также какие объекты получили повреждения, нет.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрывы прозвучали в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Она также действует в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях.

Первые взрывы в пятницу, 21 июня, в Харьковской области прогремели около 10 утра, вторая серия раздалась примерно в 15 часов. В это время в регионе звучали сирены воздушной тревоги.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве задержали миллиардера. В США его считали казначеем Солнцевской ОПГ

      Ким Кардашьян в колготках сравнили в сети с пенсионеркой

      Машина с топливом подрезала пассажирский самолет в аэропорту Москвы

      В Европе захотели закрыть порты для связанных с Россией кораблей

      Европа захотела еще больше ограничить доступ россиянам

      Украина атаковала российский регион с помощью FPV-дрона

      Администрации Кривого Рога сообщила об ударе по инфраструктуре города

      Храп оказался тревожным признаком

      Обстрелявшего жителей Мариуполя украинского пулеметчика посадили на 27 лет

      Гоблин высказался о воспитании «тупорылых говноделов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше