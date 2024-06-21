В Харькове прогремела третья серия взрывов за день

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела третья серия взрывов за день

В Харьковской области на востоке Украины прогремела третья серия взрывов за день. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram.

Как рассказали журналисты, прилеты произошли за пределами Харькова. Информации о том, где именно раздались взрывы, сколько их было, а также какие объекты получили повреждения, нет.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрывы прозвучали в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Она также действует в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях.

Первые взрывы в пятницу, 21 июня, в Харьковской области прогремели около 10 утра, вторая серия раздалась примерно в 15 часов. В это время в регионе звучали сирены воздушной тревоги.

