В Кремле назвали детали прибытия Путина из Вьетнама

Президент России Владимир Путин прибыл из Вьетнама утром 21 июня. Детали прибытия российского лидера после трехдневной поездки назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Сегодня под утро президент прилетел в Москву из Вьетнама», — заявил официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что трехдневная поездка, включавшая также однодневный визит в КНДР, была результативной и «весьма и весьма напряженной».
Российский лидер вылетел из аэропорта Ханоя вечером 20 июня, завершив двухдневный государственный визит.