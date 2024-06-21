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14:20, 21 июня 2024Мир

В Кремле назвали детали прибытия Путина из Вьетнама

Песков: Путин прибыл из Вьетнама утром 21 июня

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Президент России Владимир Путин прибыл из Вьетнама утром 21 июня. Детали прибытия российского лидера после трехдневной поездки назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня под утро президент прилетел в Москву из Вьетнама», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что трехдневная поездка, включавшая также однодневный визит в КНДР, была результативной и «весьма и весьма напряженной».

Российский лидер вылетел из аэропорта Ханоя вечером 20 июня, завершив двухдневный государственный визит.

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      Елизавета Мытарева
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