В Кремле назвали детали прибытия Путина из Вьетнама

Песков: Путин прибыл из Вьетнама утром 21 июня

Президент России Владимир Путин прибыл из Вьетнама утром 21 июня. Детали прибытия российского лидера после трехдневной поездки назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня под утро президент прилетел в Москву из Вьетнама», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что трехдневная поездка, включавшая также однодневный визит в КНДР, была результативной и «весьма и весьма напряженной».

Российский лидер вылетел из аэропорта Ханоя вечером 20 июня, завершив двухдневный государственный визит.