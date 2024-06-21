В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по жилой многоэтажке

Колягин: в Первомайске при обстреле ВСУ многоэтажки пострадали три человека

В Луганской народной республике (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Первомайске. Об обстреле многоэтажки сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате удара ВСУ по жилому зданию пострадали три человека. У всех них была диагностирована акубаротравма.

«Ситуация по-прежнему остается тяжелой — в результате полученных повреждений конструкция здания начала рушиться», — написал Колягин. Он также призвал горожан не находиться рядом с поврежденным домом.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее стало известно об атаке ВСУ на село Любимовка Херсонской области. В результате сброса украинским дроном взрывчатки на крышу дома в здании начался пожар.