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20:31, 21 июня 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по жилой многоэтажке

Колягин: в Первомайске при обстреле ВСУ многоэтажки пострадали три человека
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Луганской народной республике (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Первомайске. Об обстреле многоэтажки сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате удара ВСУ по жилому зданию пострадали три человека. У всех них была диагностирована акубаротравма.

«Ситуация по-прежнему остается тяжелой — в результате полученных повреждений конструкция здания начала рушиться», — написал Колягин. Он также призвал горожан не находиться рядом с поврежденным домом.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее стало известно об атаке ВСУ на село Любимовка Херсонской области. В результате сброса украинским дроном взрывчатки на крышу дома в здании начался пожар.

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      Екатерина Грищенко
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