В Минске обвинили Украину в разведывании белорусского приграничья

ГПК Белоруссии: Украина ведет разведку приграничной территории республики

Украина ведет разведку приграничной территории Белоруссии с помощью систем оптоэлектронного наблюдения и радиоэлектронной слежки. В разведывании белорусского приграничья Киев обвинил председатель глава Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии Константин Молостов, передает БелТА.

«Сохраняется высокая активность ведения разведки приграничной территории Республики Белоруссия с интенсивным применением, как технических средств, так и беспилотных летательных аппаратов», — передаются в публикации слова военного.

Он добавил, что в связи с активностью украинской армии Минск вынужден привести в состояние повышенной готовности вооруженные силы республики.

С похожим сообщением Молостов выступал 20 июня. Тогда в ГПК обратили внимание на увеличение группировок украинской армии и концентрацию тяжелой техники западного происхождения вблизи пограничья.