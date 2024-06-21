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14:44, 21 июня 2024Бывший СССР

В Минске обвинили Украину в разведывании белорусского приграничья

ГПК Белоруссии: Украина ведет разведку приграничной территории республики

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина ведет разведку приграничной территории Белоруссии с помощью систем оптоэлектронного наблюдения и радиоэлектронной слежки. В разведывании белорусского приграничья Киев обвинил председатель глава Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии Константин Молостов, передает БелТА.

«Сохраняется высокая активность ведения разведки приграничной территории Республики Белоруссия с интенсивным применением, как технических средств, так и беспилотных летательных аппаратов», — передаются в публикации слова военного.

Он добавил, что в связи с активностью украинской армии Минск вынужден привести в состояние повышенной готовности вооруженные силы республики.

С похожим сообщением Молостов выступал 20 июня. Тогда в ГПК обратили внимание на увеличение группировок украинской армии и концентрацию тяжелой техники западного происхождения вблизи пограничья.

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      Глеб Палехов
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