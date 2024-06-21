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16:34, 21 июня 2024Моя страна

В Приморье лохматый тигр попал в объектив фотоловушки

В Лазовском заповеднике Приморья лохматый тигр попал в объектив фотоловушки

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Приморье лохматый тигр попал в объектив фотоловушки. Об этом сообщает Telegram-канал центра «Амурский тигр».

На кадре запечатлен хищник, идущий среди поваленных деревьев. Авторы поста уточнили, что снимок был сделан в апреле в Лазовском заповеднике.

«Дело было в середине апреля, тайга еще только просыпается после зимы. Кажется, что даже тигр еще немного примят и пока что не успел как следует себя прочесать», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Лазовском заповеднике заметили необычного тигра. Тогда фотоловушка запечатлела хищника с так называемыми сенаторскими бакенбардами, которые растут от висков до самого конца щек.

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      Мария Винар
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