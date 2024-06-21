В Приморье задержали мужчину за призывы свергнуть власть в приграничных с Китаем районах

В Приморье задержан житель за призыв к захвату власти в районах на границе с КНР

В Приморье сотрудники ФСБ задержали мужчину, который призывал свергнуть власть в приграничных с Китаем российских регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.

Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю произвело задержание совместно с управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

«Приморец призывал жителей приграничных населенных пунктов к свержению конституционного строя и захвату власти», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали гражданина России, собиравшегося уехать на Украину, чтобы участвовать там в боевых действиях. Мужчина был пойман пограничниками управления по Белгородской и Воронежской областей. В отношении него следователь ФСБ возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к госизмене и участии в террористической организации.