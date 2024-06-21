Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:02, 21 июня 2024Силовые структуры

В Приморье задержали мужчину за призывы свергнуть власть в приграничных с Китаем районах

В Приморье задержан житель за призыв к захвату власти в районах на границе с КНР

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Приморье сотрудники ФСБ задержали мужчину, который призывал свергнуть власть в приграничных с Китаем российских регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.

Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю произвело задержание совместно с управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

«Приморец призывал жителей приграничных населенных пунктов к свержению конституционного строя и захвату власти», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали гражданина России, собиравшегося уехать на Украину, чтобы участвовать там в боевых действиях. Мужчина был пойман пограничниками управления по Белгородской и Воронежской областей. В отношении него следователь ФСБ возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к госизмене и участии в террористической организации.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Актер Леонид Гусаров погиб на СВО. Как российские артисты отправляются на фронт, получают ранения и спасают товарищей?

      Женщины рассказали о самых странных предметах для мастурбации

      Обнаружена неожиданная причина проблем с эрекцией

      «Уэнсдей Аддамс» решила избавиться от дома в Лос-Анджелесе

      В результате атаки ВСУ вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

      Япония решила ввести санкции против 41 компании из России

      США перебросили сверхзвуковой бомбардировщик на Гуам

      Российский военный рассказал об использовании ВСУ ночных FPV-дронов

      Япония ввела ограничения против компаний из пяти стран за обход санкций против России

      Назван простой способ борьбы с болью в пояснице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше