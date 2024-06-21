В России отреагировали на информацию о вспышке холеры в Херсонской области

Инфекционист Чуланов: ситуация по холере в России остается благополучной

Ситуация по холере в России на протяжении многих десятилетий остается благополучной. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов, комментируя информацию о вспышке холеры в Херсонской области. Слова эксперта приводит РИА Новости.

«В Российской Федерации ситуация по холере на протяжении многих десятилетий остается благополучной. Однако, учитывая риск завоза холеры из других стран, в Российской Федерации постоянно осуществляется комплекс мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения случаев холеры», — сказал он.

Инфекционист подчеркнул, что готовность медорганизаций и лаборатория постоянно поддерживается с целью выявления случаев заболевания холерой.

Ранее пророссийское подполье Херсона заявило, что в городе зафиксирована вспышка холеры среди украинских военных и гражданского населения, а власти пытаются скрыть эпидемию. Источник уточнил, что в больницах находится около 100 человек.

В свою очередь в Роспотребнадзоре усилили санитарно-эпидемиологический контроль на приграничных территориях.