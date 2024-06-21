Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 21 июня 2024Россия

В Ростовской области потушили начавшийся после атаки БПЛА пожар на нефтебазе

Ростовский губернатор Голубев: пожар на нефтебазе в Азове потушили
СюжетПожар в Ростовской области

Кадр: МЧС России

Пожар на нефтебазе в городе Азов Ростовской области, начавшийся после атаки беспилотника, потушили. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

«По состоянию на 12:00 пожар (…) ликвидирован», — написал губернатор.

Резервуары с нефтепродуктами воспламенились 18 июня. Этому предшествовала атака со стороны Украины.

19 июня, несмотря на попытки потушить пожар, огонь разгорелся с новой силой. Это произошло из-за разгерметизации второго резервуара с нефтепродуктами. Вместе с этим увеличилась площадь возгорания, достигнув 6,3 тысячи квадратных километров.

В «Русской службе ВВС» заявили, что удар по нефтебазе в Азове мог быть спланирован и осуществлен Службой безопасности Украины. По словам источника издания, возникший после удара ВСУ пожар затронул нефтебазы «Азовская» и «Азовнефтепродукт», на территориях которых всего расположены 22 резервуара.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине удары по всем приграничным регионам России. Как это повлияет на ход конфликта?

      В Госдуму внесли запрещающий рекламу на сайтах нежелательных организаций законопроект

      Москвичам пообещали более частые смерчи

      Боец СВО неделю ел листья и пил дождевую воду под прицелом дронов ВСУ в ожидании эвакуации

      МИД Израиля вызвал посла Армении

      У Земли обнаружили защиту от сверхновых

      В России начались продажи уникального гаджета. Чем удивляет новый продукт от Huawei?

      Реклама

      Премьер Грузии раскритиковал кампанию против закона об иноагентах

      Под Петербургом нашли пакеты с человеческими костями

      Лавров назвал условие сохранения Украины в границах 1991 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше