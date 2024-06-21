В Ростовской области потушили начавшийся после атаки БПЛА пожар на нефтебазе

Ростовский губернатор Голубев: пожар на нефтебазе в Азове потушили

Пожар на нефтебазе в городе Азов Ростовской области, начавшийся после атаки беспилотника, потушили. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

«По состоянию на 12:00 пожар (…) ликвидирован», — написал губернатор.

Резервуары с нефтепродуктами воспламенились 18 июня. Этому предшествовала атака со стороны Украины.

19 июня, несмотря на попытки потушить пожар, огонь разгорелся с новой силой. Это произошло из-за разгерметизации второго резервуара с нефтепродуктами. Вместе с этим увеличилась площадь возгорания, достигнув 6,3 тысячи квадратных километров.

В «Русской службе ВВС» заявили, что удар по нефтебазе в Азове мог быть спланирован и осуществлен Службой безопасности Украины. По словам источника издания, возникший после удара ВСУ пожар затронул нефтебазы «Азовская» и «Азовнефтепродукт», на территориях которых всего расположены 22 резервуара.