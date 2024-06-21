Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:42, 21 июня 2024Экономика

В Сбере рассказали о росте прибыли и дивидендов

Греф: Сбер рассчитывает на дальнейший рост прибыли и дивидендных выплат

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Сбере ожидается дальнейший рост прибыли и дивидендных выплат. Об этом рассказал председатель правления банка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров.

По его словам, рассчитывать на такой исход можно, исходя из результатов работы. «Наши финансовые результаты, а также наш прогноз по рентабельности капитала в размере 22 процентов и выше позволяют рассчитывать на рост прибыли, а значит, и на позитивный тренд в дивидендах», — сказал Греф.

Так, за пять месяцев 2024 года Сбер заработал 628,4 миллиарда рублей, что составило 6,7 процента роста при рентабельности капитала на уровне 22,5 процента. На старте года, отметил Греф, фиксировалось небольшое замедление кредитования в связи с высокими процентными ставками в экономике и принятых ограничительных мер ЦБ. «Но в целом по году сейчас идем лучше наших ожиданий, лучше плана по прибыли и по темпам роста бизнеса», — заявил глава банка.

Ранее Герман Греф оценил влияние санкций США на работу Сбера. По его словам, они не влияют на стратегию зарубежного присутствия банка, потому что на филиалы Сбербанка и ранее распространялись все ограничения.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      В России начали бороться с укреплением рубля

      Предполагаемый момент уничтожения дрона над российским городом-миллионником сняли на видео

      Лавров заявил о непонимании заявлений о приглашении России на саммит по Украине

      Курс юаня к рублю резко вырос

      Лавров указал на поддержку позиции России мировым большинством

      Японская компания купила десять запусков американских ракет Electron

      18-летняя невеста Лепса ответила критикам их романа

      Лавров назвал самую реалистичную мирную инициативу по Украине

      В Минобороны обсудили автоматизацию процесса получения военнослужащими льгот

      Украинский дрон сбили при попытке атаковать Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше