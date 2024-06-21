В Сбере рассказали о росте прибыли и дивидендов

Греф: Сбер рассчитывает на дальнейший рост прибыли и дивидендных выплат

В Сбере ожидается дальнейший рост прибыли и дивидендных выплат. Об этом рассказал председатель правления банка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров.

По его словам, рассчитывать на такой исход можно, исходя из результатов работы. «Наши финансовые результаты, а также наш прогноз по рентабельности капитала в размере 22 процентов и выше позволяют рассчитывать на рост прибыли, а значит, и на позитивный тренд в дивидендах», — сказал Греф.

Так, за пять месяцев 2024 года Сбер заработал 628,4 миллиарда рублей, что составило 6,7 процента роста при рентабельности капитала на уровне 22,5 процента. На старте года, отметил Греф, фиксировалось небольшое замедление кредитования в связи с высокими процентными ставками в экономике и принятых ограничительных мер ЦБ. «Но в целом по году сейчас идем лучше наших ожиданий, лучше плана по прибыли и по темпам роста бизнеса», — заявил глава банка.

Ранее Герман Греф оценил влияние санкций США на работу Сбера. По его словам, они не влияют на стратегию зарубежного присутствия банка, потому что на филиалы Сбербанка и ранее распространялись все ограничения.