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18:53, 21 июня 2024Мир

В США признали неспособность Запада бороться с одним типом российского оружия

Отставной офицер армии США Дэвис: российские планирующие бомбы невозможно сбить

Фото: РИА Новости

Западное вооружение не в состоянии бороться с российскими планирующими авиабомбами. С таким заявлением на своем авторском YouTube-канале выступил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис.

«Запад до сих пор не понял, как с ними бороться. Эти штуки настолько маленькие, что их практически невозможно увидеть и сбить, поэтому они продолжают вносить хаос по всему фронту, нанося урон украинцам», — сказал бывший военный, отметив, что военная промышленность Украины не сможет разработать ничего подобного в обозримом будущем.

Ранее Дэвис призвал президента США Джо Байдена немедленно отменить данное Украине разрешение бить по территории России западным оружием.

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      Виктория Кондратьева
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