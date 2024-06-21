В США признали неспособность Запада бороться с одним типом российского оружия

Отставной офицер армии США Дэвис: российские планирующие бомбы невозможно сбить

Западное вооружение не в состоянии бороться с российскими планирующими авиабомбами. С таким заявлением на своем авторском YouTube-канале выступил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис.

«Запад до сих пор не понял, как с ними бороться. Эти штуки настолько маленькие, что их практически невозможно увидеть и сбить, поэтому они продолжают вносить хаос по всему фронту, нанося урон украинцам», — сказал бывший военный, отметив, что военная промышленность Украины не сможет разработать ничего подобного в обозримом будущем.

Ранее Дэвис призвал президента США Джо Байдена немедленно отменить данное Украине разрешение бить по территории России западным оружием.