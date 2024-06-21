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07:47, 21 июня 2024Мир

В Южной Корее высказались об объеме поставок военной помощи Украине

Yonhap: объемы помощи Сеула Украине будут зависеть от отношений между РФ и КНДР

Фото: Pixabay

Объемы поставок военной помощи Сеула Украине будут зависеть от степени развития отношений между Россией и КНДР, сообщил агентству Yonhap сотрудник администрации президента Южной Кореи.

«Существуют различные варианты относительно поставок оружия, и наша позиция в отношении последних тенденций в отношениях России и Северной Кореи будет зависеть от того, как в Москве подойдут к ситуации», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Москва не просила у Северной Кореи помощи в конфликте на Украине, также отсутствует необходимость использовать солдат КНДР при проведении специальной военной операции (СВО). Российский лидер прокомментировал оборонительный договор КНДР, уточнив, что он не является чем-то новым и заключается в связи с прекращением существования старого.

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      Марина Совина
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