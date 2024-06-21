Внешний вид Меган Фокс на прогулке оценили со словами «поношенный шлепанец»

Внешний вид американской актрисы и фотомодели Меган Фокс оценили со словами «поношенный шлепанец». Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

37-летняя знаменитость вышла на публику в черной ретро-футболке с принтом музыкальной группы Public Enemy и клетчатых пижамных штанах бордового цвета. При этом в одной руке звезда держала сине-черное клетчатое пальто и телефон с подвеской из бисера.

Фото: Splash News / Legion-Media

В то же время в другой руке Фокс несла картонные пакеты с покупками. Помимо этого, манекенщица распустила волосы, а в качестве аксессуаров выбрала солнцезащитные очки с красной оправой.

Поклонники оценили образ артистки в комментариях под материалом. «Ужасный стиль», «Меган всегда казалась мне человеком, у которого кризис среднего возраста», «Выглядит как поношенный шлепанец», «Ненавижу, когда носят пижамные штаны на публике», — возмутились они.

В мае Меган Фокс неожиданно сменила имидж и показала результат фанатам. На размещенных кадрах она продемонстрировала обновленную прическу. Было видно, что звезда перекрасила голубые пряди в темно-каштановый цвет, а также сделала каре с челкой.