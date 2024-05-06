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18:16, 6 мая 2024Ценности

Меган Фокс неожиданно сменила имидж и показала результат фанатам

Фото: @meganfox

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс неожиданно сменила имидж и показала результат фанатам. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых предстала в джинсовой куртке, белой майке и с красным платком на шее. На размещенных кадрах она продемонстрировала обновленную прическу. Видно, что звезда перекрасила голубые пряди в темно-каштановый цвет, а также сделала каре с челкой.

Многие поклонники удивились преображению кумира, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Это точно твой цвет. Тебе очень идет», «Ты серьезно? Зачем?», «Ура, ты вернулась! Избавилась от тех странных прядей», «Ты стала лучше выглядеть. Натурально!», «Намного, намного лучше. Ты от природы очень красивая. Хватит уже прибегать к операциям и другим преображениям», — высказывались они.

В марте Фокс рассказала о пережитых хирургических вмешательствах, о которых ранее умалчивала. Выяснилось, что актриса несколько раз делала пластику груди.

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      Мария Винар
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