Во Франции рассказали об обмане всего мира Украиной

Экс-разведчик Жюйе: Украина обманывала весь мир по вопросу вывоза зерна

Украина обманывала весь мир по вопросу вывоза зерна, так как обвиняла Россию в якобы его блокировке. Об этом заявил экс-разведчик Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE) Ален Жюйе в интервью YouTube-каналу Club des Vigilants.

«Инспекции на Босфоре показали, что из всего погруженного зерна в страны третьего мира и БРИКС отправлялось пять процентов, а все остальное шло в западные страны. Отличный финт!» — рассказал аналитик.

Жюйе добавил, что во время вывоза зерна в страны Запада Украина говорила, что якобы по вине России продукция не завозится в страны Глобального Юга. Он подчеркнул, что Киев намеренно скрывал истинные маршруты поставок.

Ранее Жюйе возмутился поручением президента Украины Владимира Зеленского, по которому крупнейший в США пенсионный фонд Black Rock получит права на послевоенное восстановление Украины. По его словам, эта информация вызывает тревогу, так как Париж выделил около 7,5 миллиарда евро на помощь Киеву и сделал это напрасно. Он также напомнил, что ранее Париж уже сталкивался с подобным при участии в восстановлении Боснии и Герцеговины.