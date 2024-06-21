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16:44, 21 июня 2024Мир

Во Франции рассказали об обмане всего мира Украиной

Экс-разведчик Жюйе: Украина обманывала весь мир по вопросу вывоза зерна
СюжетВывоз зерна с Украины:

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Украина обманывала весь мир по вопросу вывоза зерна, так как обвиняла Россию в якобы его блокировке. Об этом заявил экс-разведчик Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE) Ален Жюйе в интервью YouTube-каналу Club des Vigilants.

«Инспекции на Босфоре показали, что из всего погруженного зерна в страны третьего мира и БРИКС отправлялось пять процентов, а все остальное шло в западные страны. Отличный финт!» — рассказал аналитик.

Жюйе добавил, что во время вывоза зерна в страны Запада Украина говорила, что якобы по вине России продукция не завозится в страны Глобального Юга. Он подчеркнул, что Киев намеренно скрывал истинные маршруты поставок.

Ранее Жюйе возмутился поручением президента Украины Владимира Зеленского, по которому крупнейший в США пенсионный фонд Black Rock получит права на послевоенное восстановление Украины. По его словам, эта информация вызывает тревогу, так как Париж выделил около 7,5 миллиарда евро на помощь Киеву и сделал это напрасно. Он также напомнил, что ранее Париж уже сталкивался с подобным при участии в восстановлении Боснии и Герцеговины.

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      Максим Габриелян
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