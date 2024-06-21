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16:32, 21 июня 2024Интернет и СМИ

Врач дал гипертоникам помогающий пережить жару совет

Врач Александр Мясников посоветовал гипертоникам пить в жару достаточно воды

Фото: Anderson Rian / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что в летний период гипертоникам необходимо пить достаточно воды. Выпуск передачи, в котором медик дал помогающий пережить жару совет, доступен на платформе «Смотрим».

В студии передачи зрительница программы спросила доктора, нужно ли в жаркое время года гипертоникам увеличивать дозу принимаемых препаратов от давления. «Как гипертоник гипертонику скажу: пейте свои регулярные таблетки, вот, собственно, и все», — отметил специалист.

Кроме того, Мясников также посоветовал гипертоникам в жару следить за водным балансом. «Гипертонику особо большой избыток жидкости не нужен, но он чувствителен к обезвоживанию в том числе, поэтому просто достаточно пейте, но не насильно», — пояснил врач.

Ранее Мясников заявил, что выполнение планки поможет снизить риски развития гипертонии, а также вылечить это заболевание на начальной стадии. По его словам, наибольшую эффективность в борьбе с гипертонией показали планка сидя у стены, планка лежа, а также боковые планки.

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      Олег Давыдов
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