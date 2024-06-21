Японская компания купила десять запусков американских ракет Electron

Японская компания Synspective купила десять запусков американских ракет Electron

Японская компания Synspective, занимающаяся производством радиолокационных космических аппаратов, купила у американского оператора Rocket Lab десять запусков ракет Electron. Об этом сообщает SpaceNews.

По состоянию на данный момент, заключенный контракт стал самым крупным в истории Rocket Lab. В его рамках с 2025 по 2027 годы планируется запуск спутников StriX, каждый из которых оснащен радаром с фазированной антенной решеткой.

Издание напоминает, что к концу десятилетия Synspective планирует иметь на околоземной орбите группировку из 30 спутников, позволяющих «почти в реальном времени» отслеживать стихийные бедствия и различные погодные явления.

В марте Rocket Lab запустила радиолокационный спутник StriX-3 для японской компании Synspective. Ранее космические аппараты Synspective запускались в декабре 2020-го, в феврале 2022-го и в сентябре 2022-го. Спутник StriX-3 стал четвертым из соответствующей серии космических аппаратов.