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11:06, 21 июня 2024Наука и техника

Японская компания купила десять запусков американских ракет Electron

Японская компания Synspective купила десять запусков американских ракет Electron

Фото: Rocket Lab / Globallookpress.com

Японская компания Synspective, занимающаяся производством радиолокационных космических аппаратов, купила у американского оператора Rocket Lab десять запусков ракет Electron. Об этом сообщает SpaceNews.

По состоянию на данный момент, заключенный контракт стал самым крупным в истории Rocket Lab. В его рамках с 2025 по 2027 годы планируется запуск спутников StriX, каждый из которых оснащен радаром с фазированной антенной решеткой.

Издание напоминает, что к концу десятилетия Synspective планирует иметь на околоземной орбите группировку из 30 спутников, позволяющих «почти в реальном времени» отслеживать стихийные бедствия и различные погодные явления.

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В марте Rocket Lab запустила радиолокационный спутник StriX-3 для японской компании Synspective. Ранее космические аппараты Synspective запускались в декабре 2020-го, в феврале 2022-го и в сентябре 2022-го. Спутник StriX-3 стал четвертым из соответствующей серии космических аппаратов.

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      Иван Потапов
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